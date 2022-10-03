Суд оправдал одну из иранок, арестованных по подозрению в шпионаже

Фемида признала, что никакого злого умысла в действиях женщины не было и урона государственной безопасности она не нанесла.

В понедельник, 3 октября, окружной суд Иерусалима вынес оправдательный приговор по делу 50-летней жительницы Иерусалима, арестованной в январе вместе с еще четырьмя израильтянками по подозрению в шпионаже на Иран.

Об этом сообщает IsraelInfo.

Издание напоминает, что все четверо были арестованы за то, что общались в соцсети с неким «Рамбодом Намдаром», в котором спецслужбы распознали иранского шпиона.

“Рамбод” просился в друзья к ивритоязычным израильтянкам средних лет. Пять женщин из Иерусалима, Холона, Бейт-Шемеша и Кфар-Сабы в возрасте от 40 до 57 лет откликнулись и “зафрендили” иранского агента, часть из них по несколько лет общались в сети с “молодым красавцем”, — говорится в материале.

Отмечается, что в итоге все попали под следствие по подозрению в шпионаже и долго рассказывали на допросах, с какими просьбами обращался к ним виртуальный друг. После завершения следствия всем женщинам предъявили обвинения в контактах с иностранным агентом — на допросах они признавались, что “Рамбод» вызывал у них подозрение.

«В числе попавшихся в иранские сети была и 50-летняя мать пятерых детей из Иерусалима. Суд над ней завершился раньше других, сегодня женщину оправдали. Судьи признали, что никакого злого умысла в ее действиях не было и урона государственной безопасности она не нанесла», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, в начале сентября работник в доме министра обороны Бени Ганца, задержанный за попытку передать информацию иранским силам, был приговорен к трем годам тюрьмы, поскольку в его действиях обнаружены уголовные, а не шпионские корни.

Также Курсор информировал о том, что в США был задержан российский шпион, вербовавший на пропагандистскую работу.