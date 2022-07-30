В США задержан российский шпион, вербовавший на пропагандистскую работу

Гражданин рф обвиняется в США в организации группировок, вербовке с целью пропаганды в интересах россии и попытках влияния на результаты выборов. Против него и еще пятерых россиян введены персональные санкции.

В США задержан гражданин рф*, которому предъявлено обвинение в организации политических группировок во Флориде, Джорджии и Калифорнии для распространения российской пропаганды и вмешательства в американские выборы. Он вел свою деятельность на протяжении достаточно долгого времени.

Александр Викторович Ионов, житель москвы, был обвинен в сговоре с целью вербовки граждан США к сотрудничеству с правительством рф, говорится в заявлении Министерства юстиции. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Известно, что Ионов оказывал финансовую поддержку группам, приказывал им публиковать пророссийскую пропаганду и лично координировал их действия, лоббируя российские интересы.

Обвинение сообщило, что Ионов шантажировал американскую политическую группу во Флориде, вынуждая вмешиваться в местные выборы в 2017 и 2019 годах.

По данным Минюста, с декабря 2014 года по март 2022 года Ионов вместе с тремя российскими чиновниками участвовал в кампании иностранного влияния, направленной против Соединенных Штатов.

В пятницу введены санкции относительно Ионова, россиянки Натальи Валерьевны Бурлиновой и четырех российских организаций, обвиненных в поддержке глобальных операций Кремля по пропагандистской деятельности и вмешательству в выборы, в том числе в США и в Украине.

«Курсор» писал, что известный американский доктор поставил путину четкий диагноз.

Также мы сообщали, что США осудили главу Ирана за нападки в сторону Запада.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!