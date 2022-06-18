Суд отказался вмешаться в трудовой спор El Al: еще больше рейсов ждет отмена

Спор возник из-за разногласий по поводу условий работы пилотов, которые привели к практически ежедневным отменам рейсов.

Десятки рейсов El Al рискуют быть отмененными на следующей неделе после того, как суд Тель-Авива в пятницу отказался вмешаться в продолжающийся трудовой спор между израильским перевозчиком и его пилотами.

Пилоты требуют, чтобы их заработная плата вернулась к уровню, существовавшему до вступления в силу соглашения, заключенного в 2017 году.

El Al обратилась в Тель-Авивский суд по трудовым спорам с просьбой вынести судебный запрет в отношении пилотов и заставить их выйти на работу.

Суд отказался это сделать, посоветовав обеим сторонам вернуться к переговорам, но также призвав их соблюдать регулярный график полетов.

Ранее Курсор писал, что ЦСБ опубликовал впечатляющие данные о производстве и потреблении молока и меда в Израиле. Центральное статистическое бюро заявило, что общий надой молока в 2021 года достиг отметки примерно в 1,615 миллиона литров. Это на 0,6 процента больше, чем в 2020 году.

Курсор также сообщал, что на известного израильского производителя молока подали в суд. Окружной суд Иерусалима утвердил коллективный иск против компании «Тнува». Потребители заявили, что известный производитель молока вводит их в заблуждение маркировкой о дате, до которой нужно употребить продукт.