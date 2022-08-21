В Ашдоде раскрыта самая большая в Израиле лаборатория по производству наркотиков

В жилище 19-летнего студента в Ашдоде была организована крупнейшая лаборатория. При ее ликвидации конфисковано около тысячи кустов каннабиса на сумму четверть миллиона шекелей.

Крупнейшая в Израиле нарколаборатория была выявлена в воскресенье утром на улице Хатаним в Ашдоде.

Об этом сообщил mako.

Отдел по борьбе с тяжкими преступлениями обнаружил лабораторию по производству каннабиса прямо в частной квартире. 19-летний студент ешивы из Бней-Брака устроил лабораторию из 1000 саженцев, но фактически он проработал менее недели.

Предприимчивый наркоделец подошел к организации процесса основательно. Он превратил весь свой дом в большую гидролабораторию, оснастил вентиляторами, кондиционерами, фильтрами и сложными ирригационными системами, а также лампочками и удобрениями. В обустройство лаборатории он вложил более 100 000 шекелей.

Оказывается, соседи студента крайне удивлены: «Мы не подозревали и не знали, что здесь находится лаборатория по производству марихуаны». Сосед, живущий недалеко от квартиры, рассказал: «Он казался хорошим парнем. Не тот, кого я бы заподозрил в создании здесь лаборатории по производству наркотиков».

Информация о лаборатории поступила к оперативникам отдела по борьбе с тяжкими преступлениями из полицейского участка Ашдода. Они уже вели скрытое наблюдение за лабораторией, чтобы поймать того, кто организовал ее с поличным. В пятницу, в результате длительного наблюдения из засады, они заметили жителя Бней-Брака, который вошел в импровизированную лабораторию для ее обслуживания. Он был арестован на месте с поличным.

«Чтобы вы знали, что это ваш лучший улов в этом году», — заявил подозреваемый удивленным детективам.

Детективы изъяли около 1000 кустов каннабиса на сумму около четверти миллиона шекелей, а также мобильные телефоны и ценное оборудование. Саженцы были подготовлены для обрезки и упаковки, но вовремя проведенная операция по задержанию помешала этому. Подозреваемый доставлен для допроса, а следователи выясняют источники финансирования создания и содержания лаборатории, а также были ли у него сообщники.

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