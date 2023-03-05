Суд сократил ордер на арест жителя Самарии, подозреваемого в причастности к беспорядкам в Хаваре

Суд на месяц сократил подписанный министром обороны Йоавом Галантом ордер на административный арест жителя Иудеи и Самарии, подозреваемого в причастности к беспорядкам в палестинской деревне Хавара.
Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».
Это решение является прецедентным, поскольку до настоящего времени срок административного задержания судом не сокращался.
Ранее «Курсор» сообщал, что появилось видео столкновения между ЦАХАЛом и жителями Ливана.
Помимо этого в Эйлате двое мужчин напали на врача.