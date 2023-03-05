Появилось видео столкновения между ЦАХАЛом и жителями Ливана

Опубликовано видео, на котором запечатлено столкновение на границе с Ливаном между бойцами ЦАХАЛа и жителями приграничной ливанской деревни.

В пресс-службе ЦАХАЛа рассказали, что недавно со стороны Ливана возле забора заметили десятки подозреваемых, в том числе вооруженных, пытавшихся препятствовать действиям сил ЦАХАЛа в пределах пограничного забора. Однако израильские военные, как и было предусмотрено планом, продолжили свою работу в координации с международными силами ЮНИФИЛ, присутствовавшими на месте происшествия.

«Курсор» сообщал, что 25 февраля солдаты ЦАХАЛа заметили двух подозреваемых, которые пытались переправить наркотические средства из Ливана на израильскую территорию, прилегающую к городу Араб аль-Арамше. Туда прибыли солдаты ЦАХАЛа и полицейские, предотвратившие контрабанду, в ходе чего состоялись арест одного из подозреваемых и конфискация 48 килограммов наркотиков на сумму около 2 миллионов шекелей.

Чуть ранее, 19 февраля, ЦАХАЛ успешно предотвратил попытку контрабанды оружия и боеприпасов на сумму около 150 000 шекелей из Ливана в Израиль. Военные обнаружили возможную попытку контрабанды возле Араб-эль-Арамша (северная граница Израиля с Ливаном).

Их сопровождали силы северного пограничного подразделения израильской полиции. По прибытии на место они задержали одного подозреваемого, а после конфисковали четыре пистолета и неустановленное количество магазинов. Подозреваемого вместе с оружием доставили в полицию для дальнейшего допроса.

Помимо этого недавно лидер ХАМАСа Халед Машаль выступил с угрозами Израилю. По его словам, «ситуация движется к эскалации в (месяц) Рамадан (который начнется в третью неделю марта), и что мы сталкиваемся с периодом кипения».