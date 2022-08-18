Суд встал на сторону водителя, не получившего права по почте: какую компенсацию можно получить

Водитель из Ришон-ле-Циона выиграл суд против минтранса, которое не доставило вовремя заказанное водительское удостоверение. Он получит 600 шекелей компенсации и личную доставку представителя офиса.

Тысячи израильтян в последние годы сталкивались с такой проблемой, когда оплачивали министерству транспорта сотни шекелей за продление водительского удостоверения, а водительское удостоверение не приходило по почте.

В итоге многие водители были вынуждены заплатить еще 20 шекелей в регистрационных автоматах за временное удостоверение, действительное в течение трех месяцев, чтобы не остаться совсем без действующего удостоверения.

Однако ситуация может измениться и в пользу израильтян: житель Ришон-ле-Циона подал в суд на минтранс за задержку и получит от него 600 шекелей компенсации, а также спецдоставку удостоверения домой.

Государство Израиль, которое успешно запускает спутники в космос, как оказалось, имеет трудности с отправкой водительских удостоверений своим гражданам.

Яаков, житель Ришон-ле-Циона, не удовлетворился жалобами и подал на минтранс в суд. «Я заплатил 228 шекелей за продление лицензии на пять лет и не получил ее», — заявил он.

Его не устроило объяснение, что виновата почтовая служба. Судья Дов Гольдштейн посчитал, что Яаков прав. Он заключил, что «нет смысла просить истца заплатить 20 шекелей за удвоение лицензии».

Гольдштейн постановил министерству транспорта отправить Яакову лицензию в течение 20 дней, на этот раз заказным письмом, и выплатить истцу 600 шекелей за судебные издержки и причиненные ему моральные страдания. В этот раз минтранс не стал рисковать, и представитель офиса договорился с Яковом, что лично приедет к нему домой на этой неделе с долгожданной пластиковой картой.

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