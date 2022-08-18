Либерман делает щедрое предложение Союзу учителей

«Я слышал, что есть люди, которые уверены, что правительство за два месяца до выборов не сможет позволить себе забастовку, и здесь есть реальная попытка взять в заложники учащихся и родителей. Насильственное и бандитское поведение не окупится», — заявил министр финансов Авигдор Либерман в ответ на возможность забастовки учителей в первый учебный день, 1 сентября.

Суровое предупреждение министра было сделано на пресс-конференции всего за две недели до начала учебного года. Конференция была созвана для того, чтобы представить план Министерства финансов по умиротворению Союза учителей, который привел к серии забастовок, акций протеста и общего выражения недовольства плохими условиями для работников сферы образования.

Либерман представил предложение по соглашению с профсоюзом, сформулированное в сотрудничестве с Министерством образования и другими. Предложение направлено на решение нескольких основных проблем в системе образования.

Основные пункты предложения включают, среди прочего, начальную заработную плату в размере 9 000 шекелей в месяц для штатных сотрудников, повышение заработной платы для административного персонала и директоров школ, бонусы за выслугу лет, правила минимальной зарплаты для спецдолжностей, 100% заработная плата для стажеров, а также переменные скорректированные дни отпуска.

Либерман сказал, что из-за давления со стороны профсоюза он был вынужден быстро представить свое «щедрое предложение». Он сказал, что оказался в «ситуации, когда нет выбора», что вынудило министерство немедленно представить весь план, несмотря на невозможность окончательного согласования деталей до воскресенья.

Однако он отметил, что ситуация представляет собой затруднительное положение, поскольку повышение заработной платы в масштабах всей отрасли — это игра с нулевой суммой.

«Впервые с момента создания государства бюджет министерства образования превышает любой другой бюджет, включая бюджет Минобороны. В настоящее время у нас есть претензии по заработной плате на сумму порядка 40 млрд шекелей. Это и полицейские, и врачи, и помощники, и пакет услуг. Есть бесчисленное множество требований о заработной плате. Все, что мы подписываем с учителями, в дальнейшем повлияет и на других», — сказал Либерман.

Ранее министр образования Ифат Шаша-Битон намекнула на процесс переговоров с профсоюзом.

«Нам удалось добиться от учителей многих договоренностей», — сказала она, в том числе о принятой начальной зарплате, которая была компромиссом по сравнению с требуемой профсоюзом 10 500 шекелей в месяц.

Она упрекнула министерство в медлительности с решением вопроса, которое только сейчас предложило соглашение.

Ранее Курсор писал, что переговоры зашли в тупик: учителя готовятся к забастовке перед 1 сентября. Прошедшая в среду встреча премьер-министра с министром образования не снизила угрозу забастовки, которая перед началом учебного года вызовет хаос в школах.

Наша редакция сообщала, что Шаша-Битон заявила, что Минфин виноват в споре с Союзом учителей. Министр образования Ифат Шаша-Битон обвинил Министерство финансов в нежелании прийти к соглашению с Союзом учителей по поводу повышения заработной платы учителей по всей стране.

Минфин хочет, чтобы учителя прекратили забастовки. Министерство финансов готово пойти на уступки учителям и повысить зарплаты на тридцать процентов — до девяти тысяч шекелей. Кроме того предлагается финансирование дополнительных должностей.

Кроме этого, журналисты рассказали, каких учителей не хватает в Израиле. Министр образования Ифат Шаша-Битон отметила, что для восполнения кадровых пробелов в системе образования необходимо повысить зарплату учителям.

Курсор сообщал, что в Минобразования заявили, что в преддверии учебного года не заполнены 5 600 вакансий преподавателей.

Стало известно, что в Израиле молодые педагоги массово отказываются от профессии.

Напомним, что в Израиле могут повысить зарплату учителям.