Суд вынес приговор организаторам вечеринки, на которой умерла военнослужащая ЦАХАЛа

Трагическое мероприятия провели в августе 2017 года в Негеве. Полиция не предоставила разрешение на организацию рейв-вечеринки, а также на месте не было дежурных медиков.

Об этом сообщает издание Walla.

Во время вечеринки у Давид ухудшилось самочувствие, но вместо вызова врачей организаторы вечеринки положили девушку в кузов пикапа. Она лежала там более 4 часов и в итоге умерла. Правоохранительные органы установили, что правонарушители сознательно не эвакуировали девушку, состояние которой ухудшилось. Утверждается, что они боялись, что если полицейские или спасатели закроют вечеринку, то организаторы потеряют деньги.

Суд признал Леона Багайо, организатора мероприятия, виновным в причинении смерти по легкомыслию. Его приговорили к 5-летнему тюремному заключению. Второго организатора, Шломо Пашареля, приговорили к 1,5-летнему ограничению свободы за преступную халатность, которая привела к трагическому исходу.

Отмечается, что суд оправдал продавца билетов на рейв-вечеринку Омри Хайона, что негативно восприняли родители умершей военнослужащей ЦАХАЛа. Они заявили, что тот «так же виновен, как и другие, которые бросили ее умирать».

«Суд принял во внимание то, что Леон Багайо и Шломо Пашарель было известно: они организуют массовую вечеринку на природе в месте, где нет доступа к медицинской помощи. Вечеринку, о которой известно, что некоторые из ее участников принимают психоактивные вещества. На мероприятие не пригласили и не прибыла обученная медицинская бригада или скорая помощь. Действия этих двоих и тот факт, что они не оказали девушке медицинскую помощь и не эвакуировали ее с места происшествия, опасаясь, что вечеринка будет закрыта полицией, стали причиной ее смерти», – рассказали в прокуратуре.

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