Суд наказал 78-летнего мужчину, угрожавшего Нетаниягу в интернете

В Израиле суд приговорил к 4 месяцам общественных работ и условному лишению свободы пенсионера Цви Бинштейна, потому что он призывал к насилию против Биньямина Нетаниягу, когда тот был премьер-министром.

78-летний обвиняемый вину признал и заявил, что 7 раз публиковал угрозы в адрес нынешнего лидера оппозиции. Подсудимого предупреждали о том, что его действия являются противозаконными, но он не остановился. Пенсионер этим занимался с июля 2020 по январь 2021 года. Он сожалеет о совершенном и понимает его серьезность.

Об этом сообщает издание «Детали».

Сторона обвинения считала, что из-за действия Бинштейна под угрозой оказались основополагающие ценности, среди которых неприкосновенность жизни и верховенство закона. Помимо этого, нужду в наказании аргументировали тем, что призывы к населению против Нетаниягу нанесли ущерб символу власти.

Помимо этого, утверждается, что публикации пенсионера были откровенными и призывали общество к совершению насилия как в адрес политика, так и его родственников. Также сторона обвинения полагает, что публикации с угрозами появлялись в бурное и взрывоопасное время, а потому была высокая вероятность того, что деятельность 78-летнего спровоцирует насилие.

«Действительно, относительно небольшое количество людей подверглось воздействию публикаций, однако в силу характера социальной сети они могли быть подхвачены другими пользователями, особенно в неспокойный период, когда «зерна ненависти могут упасть в благодатную почву», – сказано в заключении касаемо того, что публикации Бинштейна не распространились среди большого количества пользователей.

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