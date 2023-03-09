Судебная реформа в Израиле: ведущие демократы выступили с призывом к Байдену

Член палаты представителей Роза ДеЛауро, являющаяся главным демократом во влиятельном Комитете Палаты представителей по ассигнованиям, инициировала письмо демократов, призывающих президента США Джо Байдена «использовать все доступные дипломатические инструменты», чтобы уговорить премьер-министра Биньямина Нетаниягу остановить его спорный закон, который подрывает власть Верховного суда Израиля.

Письмо также выступает против любой потенциальной аннексии Израилем территории Иудеи и Самарии и поддерживает создание палестинского государства рядом с Израилем.

Подписавшиеся выражают «нашу глубокую озабоченность в связи с запланированными изменениями в структуре израильской судебной системы, нестабильной ситуацией с безопасностью на Западном берегу и угрозой частичной или полной аннексии территорий, которые наверняка станут частью будущего палестинского государства».

«Мы призываем вас использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы не дать нынешнему правительству Израиля нанести еще больший ущерб демократическим институтам страны и подорвать потенциал двух государств для двух народов», — говорится в письме.

Письмо отличается тревожным тоном. Это подчеркивает обеспокоенность демократов руководством новой правящей коалиции Нетаниягу, в которую входят ультраправые политики, и его планами по перестройке судебной системы страны. Законопроект, продвигаемый правительством Нетаниягу, позволит большинству законодателей отменять решения Верховного суда и предоставит правящей коалиции полную власть по назначению судей суда. Перед лицом массовых протестов против этого плана президент Ицхак Герцог призывает к компромиссу.

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