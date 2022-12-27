Судьи в отставке подписались под петицией против закона о преодолении вето БАГАЦа

78 судей в отставке подписали обнародованное во вторник, 27 декабря, заявление против закона о преодолении вето БАГАЦа и других изменениях в судебной системе, о которых заявили члены сформированной коалиции.

Об этом сообщает Haaretz.

«Мы, судьи в отставке, настоящим выражаем нашу глубокую озабоченность по поводу недавно прозвучавших голосов вновь избранных должностных лиц относительно ожидаемых законодательных шагов, которые наносят серьезный ущерб фундаментальным ценностям страны», – говорится в письме.

«Как бывшие судьи, мы видели на протяжении многих лет, что суть нашей роли заключается в сохранении фундаментальных ценностей государства с момента его создания, в том числе – защиты прав человека, соблюдения чистоты морали и верховенства закона. Независимость судебной системы необходима для выполнения ее роли в качестве баланса по отношению к двум другим властям: законодательной и исполнительной», – добавили судьи в отставке.

«Осуществление действий, наносящих ущерб этим ценностям, может коренным образом изменить образ Государства Израиль и нанести ему ущерб не только внутри страны, но и в глазах всего мира, международных институтов и еврейских общин диаспоры. Мы призываем кнессет, правительство и общественность в Израиле пресекать любые действия, которые могут нанести ущерб верховенству закона, нашему конституционно-демократическому режиму, и продолжать уважать человеческие и демократические ценности, на которых зиждутся фундаментальные основы нашего государства».

Ранее Курсор писал, что в Кнессете приняли скандальные законы Дери и Смотрича. После ночного марафона 63-мя голосами Кнессет принял «закон Дери» и «закон Смотрича», которые вносят поправки в Основной закон.

Напомним, Ганц обрушился на Смотрича за его комментарии о начальнике Генштаба ЦАХАЛа. «Кохави откровенно политизировал ЦАХАЛ», — заявил Смотрич.