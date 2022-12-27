Ганц обрушился на Смотрича за его комментарии о начальнике Генштаба ЦАХАЛа

Уходящий министр обороны Бени Ганц ответил на обвинения, сделанные ранее сегодня главой Религиозного сионизма Бецалэлем Смотричем в адрес нынешнего начальника штаба ЦАХАЛа. Смотрич заявил, что Кохави «явно политизирует» ЦАХАЛ под своим началом.

«Любой, кто хочет сохранить ЦАХАЛ как народную армию, не будет принимать закон, отменяющий полномочия министерства обороны и не будет вмешиваться в назначения старших офицеров ЦАХАЛа», — сказал Ганц, критикуя Смотрича.

«Я поддерживаю начальника штаба, который серьезно относится к своим обязанностям армейского офицера. Начальник штаба — это не просто офицер-стажер, выполняющий приказы», — отметил он.

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