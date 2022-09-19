Существует угроза терактов: израильтянам назвали самые опасные страны

Израильтянам, выезжающим за рубеж в праздничные дни, рекомендуют воздерживаться от посещения потенциально опасных районов.

Отдел по борьбе с террором при Совете национальной безопасности (МАЛАЛ) советует израильтянам воздержаться от отдыха в нескольких странах во время осенних праздников из-за повышенной угрозы терактов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

Граждан просят проявить особенную осторожность в странах, соседствующих с Ираном: Турции, ОАЭ, Азербайджане, Грузии, Армении. Особенно высока вероятность иранских диверсий против израильтян в Турции.

Также в Совете нацбезопасности отметили, что высокий уровень угрозы в этот период сохраняется на Синайском полуострове, куда на праздничные дни направляются тысячи израильтян.

Гражданам, которые решили выехать за рубеж, рекомендуют не посещать потенциально опасные районы и проявить бдительность, находясь в местах массового скопления людей, потому что они могут стать целью террористов.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция заявила о подготовке к активизации усилий по обеспечению безопасности израильтян и туристов во время предстоящих еврейских праздников.

Еще мы писали, что городской совет Умани рассказал о многих запретах, которые начнут действовать на территории с 19 по 30 сентября. Они связаны с паломниками и празднованием Рош ха-Шана.