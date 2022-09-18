В Умани ввели запреты на период празднования Рош ха-Шана: что именно предусмотрено

Городской совет Умани рассказал о многих запретах, которые начнут действовать на территории с 19 по 30 сентября. Они связаны с паломниками и празднованием Рош ха-Шана.

Новые правила ввела Черкасская областная военная администрация. В частности, в указанный период будет запрещено продавать алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиротехнические изделия, а также пневматическое оружие и игрушки, имитирующие оружие. А во время действия комендантского часа (с 23:00 до 05:00) под запретом окажутся пешеходное и автомобильное движение.

«На подъезде в город действуют 5 блокпостов с проверкой документов и транспортного средства. Въезд и проверка багажа паломников в Умань осуществляется только по одному адресу: улица Освободителей. Жителям общества, проживающим в квартале паломничества, достаточно на пропускном пункте предъявить паспорт с отметкой о регистрации в данном квартале», – сообщили в городском совете Умани.

Если адрес регистрации будет отличаться от фактического местожительства в квартале паломничества, то нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП – украинская аббревиатура), чтобы изменить место регистрации, либо же обратиться в социальную защиту (для ВПЛ – внутренне переменных лиц).

«Все мероприятия действуют только в интересах безопасности жителей и гостей. Спасибо за понимание», – добавили в городском совете.

Ранее в *мид рф высказались касаемо возможных ракетных обстрелов еврейских паломников в Умани. Это произошло на фоне высказывания советника Зеленского касаемо того, что россияне могут совершить атаковать паломников для «глобального шока».

Также «Курсор» сообщал, что в Умани к Рош ха-Шана для паломников-хасидов подготовили более 20 укрытий.

Помимо этого, раввин пояснил, почему нельзя есть яблоки в меду на Рош ха-Шана.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!