Свиток Торы спасли в последнюю минуту: в Бейтар-Илите вспыхнула синагога

В синагоге города Бейтар-Илит произошел пожар. Пожарные и спасатели прибыли на место происшествия и спасли свиток Торы в последнюю минуту.

Сегодня утром во вторник в синагоге в Бейтар-Илите вспыхнул пожар.

Пожарные поспешили на место происшествия, удостоверились, что на месте происшествия никто не оказался в ловушке, и в последнюю минуту спасли свиток Торы. Синагога полностью сгорела. Начато расследование обстоятельств пожара.

Представитель районной пожарной охраны Иудеи и Самарии заявил, что в полицейский участок Иудеи и Самарии поступило сообщение о пожаре в синагоге на улице Кедушат Леви в городе Бейтар-Илит. На место прибыли бригады региональной станции Йехуда. По прибытии на место они обнаружили, что из здания выходит много дыма и пламени.

«В начале работ пожарные вынесли свиток Торы. Через несколько мгновений огонь охватил все здание синагоги, и она сгорела полностью», — рассказал начальник смены.

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