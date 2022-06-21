Мансур Аббас подвергся жесткой критике в Кнессете: инцидент попал на видео

Неизвестный подошел к Мансуру Аббасу в Кнессете и обвинил его в предательстве ислама. Аббас попросил его покинуть помещение. Инцидент попал на видео.

Депутат Кнессета Мансур Аббас, председатель партии «Раам», в понедельник подвергся резкой словесной критике в Кнессете.

На видео, распространенном в Твиттере, слышно, как неизвестный кричит Аббасу, что его не интересуют вопросы, связанные с городом Яффо, и обвиняет его в продаже исламских ценностей.

«Вы продаете мечеть Аль-Акса, вы продаете все, вам должно быть стыдно, вы предатель», — сказал аноним, а Аббас попросил его покинуть помещение.

Уходя, аноним громко сказал: «Мансур Аббас, ты предатель».

В последнее время арабское общество подвергло Аббаса резкой критике за то, что он продолжает свое членство в коалиции, несмотря на политику Израиля в палестинском вопросе.

فيديو لفلسطيني يهاجم رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإخواني #منصور_عباس: استحي على دمك يا خاين الأمة #العربية pic.twitter.com/qZqXYih4C0 — العربية (@AlArabiya) June 20, 2022

Обвинение мусульманина в предательстве ислама считается особо тяжким, так как наказанием для предателя является казнь в исламском суде.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти. Глава минюста Гидеон Саар, который возглавляет партию «Тиква Хадаша» отреагировал на решение премьер-министра Нафтали Беннета и вице-премьера Яира Лапида распустить Кнессет из-за недееспособности.

Ранее СМИ сообщили, что Нафтали Беннет не посоветовался с Шакед перед тем, как распустить Кнессет.