Свободной торговле быть: что даст Израилю договор с Гватемалой

Подписанное между странами соглашение предусматривает сокращение или полную отмену таможенных пошлин на целый ряд промтовартов и продуктов.

Израиль и Гватемала подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, которое включает взаимное снижение тарифов с целью расширения двустороннего сотрудничества в этой сфере.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Данный договор предполагает снижение потребительских цен в Израиле. Свободная зона торговли с Гватемалой позволит сократить или полностью отменить таможенные пошлины на целый ряд товаров и продуктов питания. В первую очередь это касается мяса, орехов, капусты, моркови и подсолнечного масла. Таможенных пошлин также уже не будет на бананы, различные специи и ягоды.

Подписанное соглашение позволит израильским компаниям расширить свою деятельность на латиноамериканском рынке и укрепить там позиции страны, а это поспособствует снижению дороговизны жизни для израильтян.

Помимо Гватемалы, наша страна ранее подписала соглашение о свободной торговле с Мексикой, Бразилией, Аргентиной, Уругваем, Парагваем, Панамой и Колумбией.

«Курсор» писал ранее, что Израиль и Япония подписали двустороннее соглашение в области обороны, позволяющее расширить сотрудничество в сфере военного оборудования и технологий.

Еще мы писали, что Министры здравоохранения Германии и Израиля подпишут декларацию между профильными министерствами двух стран о широком сотрудничестве.