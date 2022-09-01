Израиль подписал оборонное соглашение с Японией

Израиль продолжает искать правильный баланс в отношениях между США и другими западными странами с одной стороны, и Китаем, решившим поддержать россию, с другой стороны. В этой ситуации Япония и Израиль заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере обороны.

Во вторник Израиль и Япония подписали двустороннее соглашение в области обороны, позволяющее расширить сотрудничество в сфере военного оборудования и технологий.

Это соглашение официально является расширением более раннего оборонного соглашения и призвано подчеркнуть дружеские отношения между странами, поскольку в этом году отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений.

Поездка министра обороны Израиля Бени Ганца в Японию последовала за его визитом в США, где он обсуждал ядерное соглашение с Ираном и другие вопросы безопасности.

В настоящее время Япония сталкивается с повышенной напряженностью в тихоокеанском регионе после августовского визита Нэнси Пелоси на Тайвань, поскольку Китай рассматривает эти территории как собственные. После визита Пелоси Пекин активизировал военные учения вокруг Тайваня и запустил ракеты в водах, близких к Японии, нарушая статус-кво и стабильность в регионе.

В среду Япония объявила о планах увеличить свой оборонный бюджет и разработать ракеты большей дальности, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и россии.

В 2019 году было подписано более раннее оборонное соглашение с Израилем, который намерен помогать Японии продвигать ее цель по достижению «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Ганц заявил, что новое соглашение «укрепит обороноспособность каждой страны, а также внесет наш совместный вклад в мир и стабильность в наших регионах и во всем мире».

Значение этого соглашения для Израиля трудно переоценить, поскольку государство продолжает искать правильный баланс в отношениях между Китаем, решившим поддержать россию, а также США и другими западными странами.

Ранее Курсор информировал, что Япония усиливает оборонную мощь в связи с угрозой нападения Китая.

Также мы сообщали, что россия, Китай и другие страны начинают совместные военные учения. В учениях под названием «Восток-2022» примут участие соседи рф, а также Сирия, Индия и Китай. Они должны пройти до 7 сентября на нескольких полигонах на Дальнем Востоке россии и в водах у ее восточного побережья.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!