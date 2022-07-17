Сводила с ума весь Модиин: со знаменитой в Израиле гиеной Рути произошла трагедия

Жители Модиина обожали храбрую Рути, которая выбрала ареалом своего обитания их город. Однажды ее хотели переселить из города в дальние регионы, но жители Модиина даже подписывали петицию, чтобы оставить ее рядом с ними.

Известная гиена Рути, живущая на окраине города Модиин, была найдена мертвой на дороге 443. Ее переехала машина.

Об этом сообщили в Управлении природы и парков.

רות, סוף: הצבועה המפורסמת רותי שחיה בשולי העיר מודיעין, נמצאה דרוסה בכביש 443. ב2018 מושדרה וידוע לפחות על שני מחזורים שגדלה גורים בגבעות ליד העיר. היא נהגה לשוטט במודיעין ללא פחד. אבל בסוף הקרבה לאדם עלתה לה בחייה

צילום: אפי כהן מתנדב רשות הטבע והגנים pic.twitter.com/9hjKW7LqOp — Guy Cotev גיא קוטב (@guycotev) July 17, 2022

Рути привыкла бродить в Модиине без страха. В итоге близость к людям стоила ей жизни.

«Любимица города Модиин, гиена Рути, была сбита автомобилем. Гиена, которая раньше бродила по городу, ела пиццу и переходила дороги на пешеходных переходах, была найдена мертвой в субботу на шоссе 443. Доктор опознал ее сегодня утром. Ей было шесть лет на момент смерти», — написал журналист 12 канала.

חביבת העיר מודיעין, רותי הצבועה, נהרגה מפגיעת רכב. הצבועה שנהגה לשוטט ברחבי העיר, לאכול פיצות ולחצות כבישים במעברי חציה, נמצאה בשבת על כביש 443 לאחר שנדרסה. זוהתה הבוקר ע"י ד"ר יריב מליחי מרט"ג.

ב2019 זכתה לכתבה באולפן שישי.

בת שש במותה.

צילום אריאל פילדס pic.twitter.com/f1DBWWTJP9 — Yigal Mosko (@igalmosko) July 17, 2022

Жители Модиина обожали храбрую Рути, которая выбрала ареалом своего обитания их город. Однажды ее хотели переселить из города в дальние регионы, но жители Модиина даже подписывали петицию, чтобы оставить ее там, где она сама себе выбрала место. Кроме того, благодаря Рути холмы вокруг Модиина обьявили заповедником.

В 2019 году камеры зафиксировали, что Рути принесла трех детенышей.

Три года назад на сайте Модиина написали:

«Под давлением муниципалитета Управление природных ресурсов и парков завершило процесс объявления южных холмов национальным парком. Этот шаг позволил перенести Рути на южные холмы, что согласуется с решением суда, и также учитывает благополучие храброй гиены, которая покорила сердца жителей города и стала символом Модиина».

Курсор ранее писал, что самый известный пес Украины завел TikTok.