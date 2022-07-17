Сводила с ума весь Модиин: со знаменитой в Израиле гиеной Рути произошла трагедия

Известная гиена Рути, живущая на окраине города Модиин, была найдена мертвой на дороге 443. Ее переехала машина.
Об этом сообщили в Управлении природы и парков.
Рути привыкла бродить в Модиине без страха. В итоге близость к людям стоила ей жизни.
«Любимица города Модиин, гиена Рути, была сбита автомобилем. Гиена, которая раньше бродила по городу, ела пиццу и переходила дороги на пешеходных переходах, была найдена мертвой в субботу на шоссе 443. Доктор опознал ее сегодня утром. Ей было шесть лет на момент смерти», — написал журналист 12 канала.
Жители Модиина обожали храбрую Рути, которая выбрала ареалом своего обитания их город. Однажды ее хотели переселить из города в дальние регионы, но жители Модиина даже подписывали петицию, чтобы оставить ее там, где она сама себе выбрала место. Кроме того, благодаря Рути холмы вокруг Модиина обьявили заповедником.
В 2019 году камеры зафиксировали, что Рути принесла трех детенышей.
Три года назад на сайте Модиина написали:
«Под давлением муниципалитета Управление природных ресурсов и парков завершило процесс объявления южных холмов национальным парком. Этот шаг позволил перенести Рути на южные холмы, что согласуется с решением суда, и также учитывает благополучие храброй гиены, которая покорила сердца жителей города и стала символом Модиина».
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