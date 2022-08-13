«Сжигайте евреев, как Гитлер»: вокруг NY Times вспыхнул скандал из-за арабского сотрудника

NY Times разорвала отношения с фрилансером из Газы, который призывал убивать евреев, «как это делал Гитлер».

The New York Times в пятницу разорвала отношения с палестинским фрилансером в секторе Газа после того, как наблюдатели за СМИ отметили его неоднократный антисемитизм и призывы к насилию в отношении евреев в социальных сетях.

В четверг Honest Reporting, произраильский орган по наблюдению за СМИ, опубликовал список постов в социальных сетях Фади Ханона, который был автором как минимум шести статей, опубликованных Times во время последней операции в Газе.

В материалах подробно описывались боевые действия между Израилем и палестинской террористической группировкой «Исламский джихад», а через три дня было достигнуто прекращение огня.

Удаленные посты Ханоны в социальных сетях включали поддержку террористических групп и их членов, а также поддержку убийства евреев.

Опубликовав видео с вооруженными палестинцами в городе Дженин, Ханона написал, что палестинцы должны вернуться к «культуре борьбы и убийства израильтян».

«Я не принимаю еврея, израильтянина или сиониста, или любого другого, кто говорит на иврите. Я за то, чтобы убивать их, где бы они ни были: детей, пожилых людей и солдат», — написал Ханона в посте, согласно Honest Reporting.

"the Jews are sons of dogs and I am with killing them, and burning them like Hitler did to them (smiley face)" — Fady Hossam Hanona This Hitler praising antisemite covers the Israel/Palestinian conflict for the NY Times, Guardian, and VICE News. pic.twitter.com/dWYmCdv1y3 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) August 11, 2022

«Евреи — сыны собак… Я за то, чтобы их убить и сжечь, как это сделал Гитлер. Я буду очень счастлив», — написал он.

Напомним, что целевая группа полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений на почве ненависти расследует преступление на почве антисемитизма. 44-летняя женщина была избита неизвестным мужчиной в ожидании метро.