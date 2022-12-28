«Так ведет себя мафия»: Саар выступил с заявлением в адрес новой коалиции

Саар в послании Левину: «Так ведет себя не правительство, так ведет себя мафия».

Министр юстиции Гидеон Саар дал интервью на радио ЦАХАЛа и передал сообщение заменившему его Яриву Левину.

«Это не то, как ведет себя правительство, это то, как ведет себя мафия. Я ожидаю, что любой, кто будет назначен министром юстиции, воздержится от такого поведения», — сказал Саар.

Министр юстиции также выступил против закона Дери и заявил: «Мы отменим этот закон, как и все другие позорные законы, которые формирующаяся коалиция вносит в Кнессет, когда мы вернемся к власти».

Напомним, что Левин займет пост министра юстиции, хотя окончательное назначение еще не утверждено. Убежденный сторонник судебной реформы, Левин, как говорят, потребовал широкой свободы действий, чтобы провести всеобъемлющий пересмотр назначения судей, а также принять пункт о приоритете, который позволил бы Кнессету восстановливать законы, признанные судом недействительными.

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