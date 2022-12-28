Яадут а-Тора подписывает коалиционное соглашение с Ликудом

Новое правительство планируется привести к присяге в конце этой недели.

В преддверии приведения к присяге правительства представители «Яадут а-Тора» накануне вечером подписали совместное коалиционное соглашение с «Ликудом».

Распределение должностей в «Яадут а-Тора» будет следующим: Ицхак Гольдкнопф будет занимать пост министра строительства и жилищного строительства, Моше Гафни будет исполнять обязанности председателя финансового комитета, Ури Маклев будет исполнять обязанности заместителя министра развития и транспорта ультраортодоксов, Меир Поруш будет исполнять обязанности министра Иерусалима и наследия, Яаков Ашер будет председателем Комитета внутренних дел, Исраэль Эйхлер будет исполнять обязанности председателя Комитета по труду и социальному обеспечению, Ицхак Пиндрус будет исполнять обязанности председателя Комитета по общественным расследованиям, а Яаков Теслер будет исполнять обязанности заместителя министр.

Ранее Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу. Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».

Два министра иностранных дел: в СМИ сообщили об очередной «новации» Нетаниягу. Нетаниягу заявил, что успешно сформировал свое следующее правительство, которое, как ожидается, станет самой правой администрацией в истории еврейского государства.

Наша редакция сообщала, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Новое правительство отменит многие подписные меры уходящего правительства.

Сделка между Ликудом и Яадут а-Тора: что получат ультраортодоксы.

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Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.