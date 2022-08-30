Таксиста из Иерусалима подозревают в изнасиловании туристки

Израильская полиция арестовала таксиста, на которого подала жалобу 19-летняя туристка из Германии. Девушка обвиняет его в изнасиловании.

Сегодня, 30 августа, сотрудники полиции Израиля задержали и доставили в участок 29-летнего таксиста из Иерусалима, который подозревается в изнасиловании 19-летней туристки из Германии.

Об этом сообщает издание «Детали».

Девушка подала на мужчину жалобу в полицию, отметив, что утром в субботу, 27 августа, он подобрал ее в Тель-Авиве и воспользовался тем, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Таксист, по ее сведениям, съехал на обочину и изнасиловал ее в машине, а затем отвез по указанному адресу.

Следователи из полицейского участка Яффо задержали подозреваемого для допроса. Обстоятельства инцидента выясняются. Суд Тель-Авива продлил подозреваемому срок содержания под стражей.

«Курсор» писал ранее, что 50-летний житель Ашдода задержан по подозрению в изнасиловании 19-летней украинской беженки, приехавшей в Израиль.

Еще мы писали, что прокуратура Южного округа подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение в отношении 32-летнего жителя юга, утверждая, что он совершил половые преступления в семье в отношении двух своих несовершеннолетних племянниц, включая изнасилование, непристойные действия и сексуальные домогательства.

Напомним, полиция арестовала учительницу из северного кибуца. Сообщается что ее подозревают в совершении сексуальных преступлений против своей ученицы.