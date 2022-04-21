50-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании 19-летней украинской беженки

Согласно информации, подозреваемый предложил девушке, недавно прибывшей из Украины, работу, однако это было обманом.

50-летний житель Ашдода задержан по подозрению в изнасиловании 19-летней украинской беженки, недавно приехавшей в Израиль.

Об этом сообщает N12.

Мать девушки сообщила в полицию о подозрении в изнасиловании ее дочери, и органы правопорядка начали расследование.

По словам подозреваемого, мужчина познакомился с девушкой около недели назад и предложил ей работу. Прошлой ночью он забрал ее из дома и отвел в отель, где и совершил преступление.

Сегодня подозреваемого доставили в суд, который продлил его содержание под стражей до понедельника.

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