Тегеран обвинил Израиль и западную разведку в планировании гражданской войны в Иране

Заявление было сделано на следующий день после того, как семь человек были убиты в юго-западном городе Изех. Государственные СМИ назвали это «террористической атакой».

Израиль и западные спецслужбы планируют разделение Ирана и начало гражданской войны в стране.

Об этом в своем Twitter заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Соответствующее заявление было сделано в четверг, 17 ноября, на следующий день после того, как семь человек были убиты в юго-западном городе Изех в результате того, что государственные СМИ представили как «террористическую атаку».

«Различные службы безопасности, Израиль и некоторые западные политики, которые строят планы гражданской войны, разрушения и распада Ирана, должны знать, что Иран — это не Ливия и не Судан», — написал Амир Абдоллахиян, добавив, что иранцы не поверят таким планам.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 14 ноября, Иран нанес ракетный удар по северному Ираку. Ракеты, выпущенные из Ирана, были нацелены на базы изгнанной иранской курдской оппозиционной группы в соседнем Ираке. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и восемь получили ранения, сообщили местные власти. Это была последняя из серии подобных атак за последние недели.

Один представитель иранской оппозиции в Ираке позже сообщил, что погибло три человека, в то время как министр здравоохранения полуавтономного, управляемого курдами региона Ирака заявил, что число жертв будет расти.

Также Курсор информировал о том, что суд Ирана приговорил антиправительственного протестующего к смертной казни и приговорил к тюремному заключению еще пятерых. Это произошло 13 ноября, в воскресенье, на фоне продолжающихся беспорядков в стране.

Постановление стало первым смертным приговором в судебных процессах над лицами, арестованными за участие в протестах.