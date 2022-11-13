Иран приговорил к смертной казни антиправительственного демонстранта: СМИ

Революционный суд Ирана приговорил антиправительственного протестующего к смертной казни и приговорил к тюремному заключению еще пятерых.

Об этом сообщает Haaretz.

Это произошло 13 ноября, в воскресенье, на фоне продолжающихся беспорядков в стране. Постановление, вероятно, является первым смертным приговором в судебных процессах над лицами, арестованными за участие в протестах.

По информации иранского журналиста, связанного с судебной системой Ирана, сообщил, что смертный приговор вынесли по обвинению протестующего в поджоге правительственного здания. Пять тюремных сроков варьировались от 5 до 10 лет и предполагаемых нарушений национальной безопасности и общественного порядка.

Утверждается, что отдельные отделения Революционного суда вынесли вердикты, но не поделились подробностями о протестующих, находящихся под судом, которые могут обжаловать решения. Известно, что этот суд создали после исламских революций 1979 года и известен тем, что выносит суровые наказания тем, кто выступает против клерикальных правителей Ирана.

Ранее мы рассказывали, что путин поговорил по телефону с президентом Ирана.

Также «Курсор» сообщал, что Шольц выступил за новые санкции против Ирана.

Помимо этого, армия Ирана готова вмешаться и подавить массовые протесты населения.