Иран нанес ракетный удар по северному Ираку: подробности атаки

Ракеты, выпущенные вчера в понедельник из Ирана, были нацелены на базы изгнанной иранской курдской оппозиционной группы в соседнем Ираке. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и восемь получили ранения, сообщили местные власти. Это была последняя из серии подобных атак за последние недели.

Один представитель иранской оппозиции в Ираке позже сообщил, что погибло три человека, в то время как министр здравоохранения полуавтономного, управляемого курдами региона Ирака заявил, что число жертв будет расти.

Военизированная Революционная гвардия Ирана подтвердила атаку в иракской провинции Сулимания и заявила, что она наносила удары по базам «террористических групп» с помощью беспилотников и ракет, сообщает официальное иранское информационное агентство IRNA.

Курдский премьер-министр Масрур Барзани осудил нападение как нарушение суверенитета Ирака и курдского региона. Миссия ООН в Ираке также осудила нападение, заявив, что Ирак не следует «использовать как арену для сведения счетов».

«Диалог между Ираком и Ираном по поводу взаимных опасений по поводу безопасности — единственный путь вперед», — добавили в миссии ООН.

Ирак планирует предпринять дипломатические шаги в ответ на иранские атаки, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Сахаф.

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