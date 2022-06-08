Тель-Авив вошел в топ-10 самых дорогих городов мира за 2022 год

Независимо от того, в каком порядке города перечислены согласно различным критериям, ясно, что в азиатских, европейских и североамериканских городах жить намного дороже, чем в их аналогах в Африке и Южной Америке.

Глобальная мобильная компания ECA International опубликовала свой ежегодный список самых дорогих для жизни городов мира, и Гонконг снова оказался на вершине рейтинга. Компания рассчитывает топ на основе нескольких факторов, в том числе средней цены на товары первой необходимости, такие как молоко и растительное масло, арендной платы, коммунальных услуг, общественного транспорта и силы местной валюты.

Это третий год подряд, когда Гонконг претендует на сомнительную честь быть самым дорогим городом в мире по индексу ECA. Индекс специально фокусируется на иностранных рабочих и эмигрантах в их рейтингах.

Азию можно с уверенностью назвать самым дорогим континентом: пять городов — Гонконг, Токио, Шанхай, Гуанчжоу и Сеул — попали в первую десятку.

Некоторые регуляторы включают Ближний Восток в Азию. В этом случае Тель-Авив, который находится на шестом месте, дает континенту шестое из 10 мест в списке.

Азия также претендует на честь быть домом для самого быстрорастущего города в общем списке. Это будет Коломбо, главный мегаполис Шри-Ланки, поднявшийся на 23 позиции со 162-го на 149-е место.

Самые дорогие города мира

1. Гонконг

2. Нью-Йорк

3. Женева

4. Лондон

5. Токио

6. Тель-Авив

7. Цюрих

8. Шанхай

9. Гуанчжоу

10. Сеул

Ранее мы информировали, что известная израильская пекарня повысит цены на хлеб на 8 процентов.