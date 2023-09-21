Тель-Авивский университет приостановит занятия - известна дата и основная причина

Учебный процесс будет приостановлен на один час.

Тель-Авивский университет в знак протеста против заявлений министров о том, что они не намерены исполнять решение Верховного суда, приостановит занятия. Это состоится в среду, 18 октября, между 14:00 и 15:00.

Об этом сообщает издание "Детали".

Ректор университета, профессор Марк Штайф в заявлении написал, что в стране вокруг законодательных процессов не утихают дискуссии и разногласия, и Тель-Авивский университет проведет акцию, цель которой - "представить единый фронт учебного заведения против любых заявлений или сомнений в отношении обязанности подчиняться суду в Государстве Израиль"

Во время ожидаемой приостановки учебного процесса под эгидой президента университета Ариэля Пората и ректора Марка Штайфа пройдет митинг. Прийти на него призывают весь профессорско-преподавательский состав.

"Курсор" писал ранее, что в Академический рейтинг университетов (ARWU) 2023 года, обнародованный утром 15 августа, попали три университета Израиля. Речь идет об институте Вейцмана, Еврейском университете и Технионе.

Еще мы писали, что Тель-Авивский университет (ТАУ) объявил, что начиная с осени, 10 процентов студентов, принятых на первый курс шестилетней программы медицинского факультета, будут из недостаточно представленных групп населения.

Напомним, что университет Тель-Авива, учитывая, что в стране ощущается острый дефицит школьных кадров, решил запустить бесплатный курс для студентов, после окончания которого они смогут преподавать в учебных заведениях.