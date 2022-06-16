Тель-Авивский университет выплатит 45 тысяч шекелей студенту за дискриминацию

Студент подал в суд на компенсацию в размере 100 000 шекелей за дискриминацию и запретительный судебный приказ, запрещающий университету дискриминировать студентов и проводить мероприятия в некошерных ресторанах.

В понедельник мировой суд Тель-Авива вынес постановление, обязывающее Тель-Авивский университет выплатить религиозному студенту 45 000 шекелей в качестве компенсации за дискриминацию.

Когда студента-фрума из школы управления университета пригласили на встречи студентов университета с иностранными студентами в некошерные рестораны, он попросил, чтобы хотя бы часть мероприятий проводилась в кошерных ресторанах, но университет проигнорировал его неоднократные просьбы и даже не подумал приложить усилия для поиска кошерного ресторана.

В своем решении судья Баркай утверждает, что университет дискриминировал студентов, соблюдающих кашрут, в оскорбительной манере, с отсутствием благоразумия, принижая и оскорбляя их просьбы. В ответе университета на просьбу студента, цитируемом в постановлении, говорится, что «вы хотите удовлетворить только свои личные потребности» и «напомнили ему», что «около четверти граждан страны не являются евреями, но являются равноправными гражданами»».

«В то время как истец добивался прав, на которые, по его словам, он имел право, ответчик не стеснялся обвинять его в издевательствах», — говорится в постановлении.

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