Рабочие обнаружили в Турции древнее захоронение, возрастом 1600 лет

Самой важной находкой является древний перстень с драгоценным камнем.

Рабочие обнаружили в северной турецкой провинции Орду несколько гробниц, в которых находились останки людей и животных. Это захоронение было найдено практически случайно. Так, рабочие подготавливали площадку для расширения проезжей части в районе Куртулуш.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Для того, чтобы извлечь артефакты, на место пригласили археологов. Среди находок также есть и различные ювелирные изделия из драгоценных металлов.

Наиболее важной находкой считается перстень из серебра с красным агатом. Предполагается, что он был изготовлен в IV веке нашей эры. На нем также можно увидеть изображение древнегреческого бога Гермеса.

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