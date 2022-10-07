Телеканал Хизбаллы дал свою оценку действиям правительства Израиля

В Ливане преподносят израильское правительство как находящееся в состоянии страха и замешательства на фоне «психологической войны» относительно демаркации морской границы.

Телеканал шиитской террористической группировки «Хизбалла» представляет израильское правительство как находящееся в состоянии страха и замешательства, а его психологическая война против Ливана потерпела неудачу и нанесла ущерб израильским поселениям.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что телеканал «Хизбаллы» «Аль-Манар» представляет своим зрителям правительство Израиля как бумажного тигра, погрязшего в кризисе после переговоров о демаркации морской границы с Ливаном, и пытается использовать психологическую войну, ставшую обоюдоострым мечом.

«Сионистские крики … охватили их кабинет министров, который было до изнеможения обременен датами выборов и ограниченными вариантами действий», — говорится в отчете «Аль-Манар». (Положение) сионистов не было таким с момента создания (Израиля), он утонул между строк ливанских поправок к американским предложениям о делимитации морских границ, углубился в демонстрацию мускулов и угроз, а его военный министр Бенни Ганц хотел попробовать психологическую войну против ливанцев», — говорится в сообщении.

В этом контексте было отмечено, что «до того, как голос Ганца достиг его военных коридоров, реакция была своего рода психологической войной против северных поселенцев, и еврейские СМИ сообщали о состоянии страха и истерии в поселениях после слов Бени Ганца. В то же время главы местных советов якобы выразили возмущение тем, что его заявления не совпадают с их мнением.

«Сионистское замешательство предшествовало завершению заседания их кабинета, а ливанцев не беспокоят все эти запугивания и шум», — подытожил телеканал «Аль-Манар».

Как сообщал Курсор, на днях министр обороны Бенни Ганц на фоне переговоров с Ливаном о морской границе пригрозил ответить, если «Хезболла» попытается нанести ущерб израильской инфраструктуре.