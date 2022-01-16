Тело 40-летнего мужчины вытащили из морской воды на пляже в Ришон ле-Ционе

Мужчина в возрасте 40 лет был найден без сознания в морской воде сегодня утром, в воскресенье, недалеко от навеса Ришон ле-Цион.

Об этом сообщает maariv.co.il.

Прохожий, который занимался спортом неподалеку, заметил мужчину без признаков жизни и вызвал бригаду медиков, которая начала проводить над пострадавшим реанимационные процедуры. Мужчину достали из воды, но спасти его уже не удалось. Врачи МАДА лишь констатировали его смерть.

Полиция начала расследование этого дела. Подробности пока не сообщаются.

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