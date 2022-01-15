На обочине шоссе номер 25 обнаружили тело мужчины

Медики МАДА попытались оказать помощь пострадавшему, но ничего не получилось.

Стало известно о том, что на спуске о Димоны к Мертвому морю было найдено тело мужчины 40 лет. На место немедленно прибыли парамедики МАДА, однако они ничего не смогли сделать и лишь констатировали смерть.

Об этом сообщили в пресс-службе МАДА.

Сообщается, что звонок в службу спасения поступил в 10:51 утра.

Вместе с медиками на место события прибыли полицейские. Следственная группа начала расследование этого инцидента. Пока неизвестно, что привело к смерти мужчины.

Подробностей об этом деле пока не сообщали.

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