ХАМАС пришел в ярость из-за внешнего вида испанской туристки в мечети Аль-Акса: опубликовано фото

ХАМАС возмущен испанской туристкой, которая позировала в «нескромной» одежде в мечети Аль-Акса.

Террористическая группировка ХАМАС, управляющая сектором Газа, начала в среду кампанию против испанской туристки, которая разместила фотографии в, по мнению террористов, «нескромной» одежде во время посещения комплекса мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Девушка была зафиксирована в зеленом платье с глубоким декольте. На одном снимке она обнажает ногу через прорезь в платье, сидя перед храмом Купол Скалы.

Несколько СМИ, связанных с террористической группировкой, опубликовали материалы о женщине, а представитель ХАМАСа Хазем Кассам назвал ее «сионистской экстремисткой».

«Сионистская экстремистка осквернила благословенный комплекс Аль-Акса и опубликовал на нем разоблачающие фотографии, что представляет собой беспрецедентную провокацию против чувств палестинского народа и продолжение осквернения чистоты Аль-Аксы, а также сионистского пренебрежения для всего арабского народа», — сказал Кассам.

Израильская общественная телекомпания Kan сообщила, что неизвестная женщина была туристкой-христианкой из Испании.

Храмовая гора является самым святым местом для евреев, поскольку здесь находятся библейские храмы, на ней также расположена Аль-Акса — третья по значимости святыня в исламе, что превращает этот район в главную горячую точку израильско-палестинского конфликта.

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