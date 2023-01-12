Теракт к югу от Хеврона: появились новые подробности

Террорист был застрелен после нападения на израильтянина на аванпосте Хават-Йехуда.

Палестинский террорист нанес ножевое ранение 29-летнему израильтянину Эльяшиву Нахуму недалеко от аванпоста Хават-Йехуда, где живет израильтянин. Наум получил травмы средней степени тяжести и был переведен в Медицинский центр Университета Сорока в Беэр-Шеве для дальнейшего лечения.

Палестинского террориста ликвидировали.

Сообщения о том, кто стрелял в палестинца, до сих пор неоднозначны: сообщалось, что якобы самому Науму удалось сохранять спокойствие и выстрелить; также были сообщения о том, что стрелял электрик, который случайно оказался на месте происшествия.

У Нахума в нескольких местах текла кровь из верхней части тела. Он находится в стабильном состоянии.

Палестинские СМИ опознали палестинца как Санада Мухаммада Самамру, 18 лет, из близлежащего палестинского города Дхахирия, всего в нескольких километрах от места теракта. Жена пострадавшего рассказала, что «террорист стоял у входа в наш дом. Эльяшив окликнул его: «Кто это?» Он ответил: «Я пришел только попить воды». Затем он вытащил свой нож».

Отец супруги добавил: «Их ферма давно страдает от набегов арабов. Сегодня случилось самое страшное – теракт. Могло быть намного хуже, мы молимся за его выздоровление».

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир (Оцма Иегудит) похвалил стрельбу по террористу, в то время как различные местные чиновники пожаловались, что подобные инциденты происходят регулярно, о которых СМИ не сообщают, и что безопасность должна быть усилена.

В конце декабря произошла террористическая атака недалеко от Кфар-Касима, и с марта 2022 года волны террора против Израиля то поднимались, то падали, при этом ЦАХАЛ и ШАБАК заявили, что в последние месяцы они наблюдают устойчивый спад, хотя и не конец ситуации.

По данным ЦАХАЛа, это снижение связано с ночными рейдами в палестинских районах с целью ареста террористов, иногда в нескольких местах одновременно.

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