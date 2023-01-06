Заключенный лидер ХАМАСа опубликовал книгу о терактах

Террорист их ХАМАСа передал в Газу написанную им в тюрьме книгу. Она была опубликована в четверг.

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Хассан Саламе, который заключен в израильской тюрьме, опубликовал в Газе книгу.

Об этом информирует Аруц Шева.

Книга содержит информацию о терактах, совершенных террористами ХАМАСа в Израиле в прошлом.

Книгу опубликовали вчера в секторе Газа. Этому событию было посвящено торжественное мероприятие и были приглашены высокопоставленные чиновники ХАМАСа.

Выяснив этот факт, в ШАБАК заявили, что заключенный будет строго наказан. Там указали: «ШАБАК решительно борется с любыми попытками заключенных по соображениям безопасности вывезти записи из тюрьмы контрабандой».

Ранее Курсор писал, что ХАМАС угрожает прекратить обмен пленными с Израилем. Член политбюро ХАМАС, отвечающий за «Портфолио заключенных и мучеников» ХАМАС, заявил арабскому телеканалу «Аль-Гад», что Израиль не отреагировал на инициативы нескольких сторон, включая Египет, Катар и ООН, по сделке касательно обмена пленного.

Наш сайт также сообщал, что лидер ХАМАС угрожает Израилю: Мы победим «оккупантов и их новое правительство». Главный лидер ХАМАС заявил, что «новое сионистское правительство состоит из самых экстремистских религиозных и националистических правых в истории образования».

Еще Курсор писал, что ХАМАС угрожает правительству Нетаниягу из-за Храмовой горы. Предупреждение ХАМАС: Израиль будет нести ответственность за действия Бен-Гвира в Иерусалиме.