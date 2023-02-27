ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта

В результате еще два батальона будут размещены в Иудее и Самарии. Кроме того, будет усилена проверка транспортных средств при въезде и выезде из Шхема.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год.

После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.