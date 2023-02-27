ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта

В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья.
Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.
Для восстановления порядка были задействованы силы безопасности, включая ЦАХАЛ, МАГАВ, пожарную охрану и службы спасения. Генерал-лейтенант Герци Галеви, начальник Генштаба ЦАХАЛа, посетил место теракта возле Хауары, где братья Гилель Менахем и Ягель Яаков Янив были убиты.
Позже руководство Генштаба ЦАХАЛа дало указание на усиление присутствия военных в указанном районе, чтобы предотвратить теракты и навести порядок, а также активизировать поиски террориста.
В результате еще два батальона будут размещены в Иудее и Самарии. Кроме того, будет усилена проверка транспортных средств при въезде и выезде из Шхема.
Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год.
После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.