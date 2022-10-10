Теракт на КПП Шуафат: раненый охранник находится в критическом состоянии

Мужчина находится под седацией и вентиляцией легких в нейрохирургическом отделении интенсивной терапии.

30-летний израильский охранник остается в критическом, «нестабильном» состоянии после того, как в прошлую субботу вечером арабский террорист выстрелил ему в голову в районе Шуафат на севере Иерусалима.

Об этом сообщает Jewish Press.

Отмечается, что после нападения пострадавшему сделали операцию.

В то же время представитель Медицинского центра «Хадасса Эйн Керем» Натали Хандельсман Мизрахи заявила , что мужчина находится под седацией и вентиляцией легких в нейрохирургическом отделении интенсивной терапии, члены находятся рядом с ним.

Как сообщал Курсор, 22-летняя военнослужащая пограничной полиции и 25-летний гражданский охранник были ранены террористом вечером в субботу, 8 октября, на КПП в Восточном Иерусалиме рядом с лагерем палестинских беженцев Шуафат.

Отмечается, что состояние пострадавшей критическое, охранника — тяжелое. Еще одна женщина была легко ранена осколками стекла.

«По предварительным данным, террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия. Армия, спецслужбы и полиция ведут поиски подозреваемого. Парамедики службы скорой помощи МАДА оказали первую помощь пострадавшим, а затем госпитализировала их в столичную больницу «Хадасса Хар ха-Цофим»», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор информировал о том, что 7 сентября произошла попытка теракта, когда неизвестные бросали в автобусы коктейли Молотова (зажигательные бомбы) и газовые канистры из больницы Исламского благотворительного общества Макассед в Восточном Иерусалиме.