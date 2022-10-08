Теракт на КПП Шуафат: трое раненых, военнослужащая в критическом состоянии

Террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия.

22-летняя военнослужащая пограничной полиции и 25-летний гражданский охранник были ранены террористом вечером в субботу, 8 октября, на КПП в Восточном Иерусалиме рядом с лагерем палестинских беженцев Шуафат.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что состояние пострадавшей критическое, охранника — тяжелое. Еще одна женщина была легко ранена осколками стекла.

«По предварительным данным, террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия. Армия, спецслужбы и полиция ведут поиски подозреваемого. Парамедики службы скорой помощи МАДА оказали первую помощь пострадавшим, а затем госпитализировала их в столичную больницу «Хадасса Хар ха-Цофим»», — говорится в сообщении.

הטרור נמשך- פיגוע ירי במחסום שועפט, 2 ישראלים פצועים קשה. pic.twitter.com/MCRIyZfnnx — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) October 8, 2022

Как сообщал Курсор, в Иерусалиме в Старом городе объявлен «Код кинжал». Такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.

Ранее Курсор информировал о том, что 7 сентября произошла попытка теракта, когда неизвестные бросали в автобусы коктейли Молотова (зажигательные бомбы) и газовые канистры из больницы Исламского благотворительного общества Макассед в Восточном Иерусалиме.