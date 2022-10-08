Теракт в Иерусалиме: в Старом городе объявлен «Код кинжал»

В результате нападения на КПП Шуафат военнослужащая и охранник получили тяжелые ранения.

В Иерусалиме в Старом городе объявлен «Код кинжал».

Об этом сообщает Голос Израиля.

Отмечается, что такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.

«Вооруженный террорист прогуливается на свободе», — сообщает издание.

Тем временем Telegram-канал «Люди в черном» уточняет, что на КПП Шуафат было совершено нападение. При этом террористы бежали в сторону Иерусалима и до сих пор не пойманы. Есть подозрение, что они бежали в Старый город или близлежащие районы. Проводятся проверки и перекрываются выходы.

«В результате теракта военнослужащая и охранник КПП получили тяжелые ранения. Еще один человек был ранен легко», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, 7 сентября произошла попытка теракта, когда неизвестные бросали в автобусы коктейли Молотова (зажигательные бомбы) и газовые канистры из больницы Исламского благотворительного общества Макассед в Восточном Иерусалиме.

Израильская полиция задержала двух арабов в возрасте 17 и 19 лет в связи с терактом, совершенным в прошлом месяце.

Эти двое, оба жители квартала А-Тур в Восточном Иерусалиме, переоделись пациентами в инвалидных колясках, чтобы попасть в больницу.

К счастью, в результате нападений никто не получил физических травм, о разрушениях также не сообщалось.

После расследования они были арестованы 20 сентября и заключены под стражу.

В полиции заявили: «Округ полиции Иерусалима отмечает, что, хотя бросание коктейлей Молотова само по себе является тяжким и опасным действием, акт выдачи себя за пациентов и проникновение в больницу с целью причинения вреда невинным людям на территории больницы больше всего свидетельствует об этих жестоких и преступных нарушителях закона».

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания подозреваемых под стражей до четверга, а обвинительное заключение ожидается в ближайшие дни.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ ищет подозреваемых, ранивших солдата у поселения Итамар. Пострадавший был доставлен в больницу “Бейлинсон” в Петах-Тикве для оказания помощи.