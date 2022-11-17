Теракт в Ариэле: государство отозвало разрешения на работу у сотен родственников террориста

За последний год Иерусалим отозвал разрешения на трудоустройство около 3000 родственников террористов.

Координатор деятельности правительства Израиля на территориях (COGAT) объявил об аннулировании сотен разрешений на работу у родственников палестинского террориста, который во вторник убил трех израильских мирных жителей в Ариэле.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Как известно, террорист Мохаммед Мурад Суф из Хариса, деревни к юго-западу от Наблуса, был застрелен израильскими солдатами во время нападения.

Решение об отзыве разрешений на работу было одобрено министром обороны Израиля Бени Ганцем.

Сообщается, что в прошлом году Израиль отозвал разрешения на работу около 3000 родственников террористов, совершивших нападения на израильских гражданских лиц и силы безопасности. Аннулирование разрешений на работу создает экономическое давление и предназначено для сдерживания атак в будущем.

В заявлении, опубликованном в среду канцелярией Ганца, министр обороны «подчеркнул важность быстрых операций в этом секторе после атаки, чтобы вернуть чувство безопасности, и необходимость действовать быстро против причастных к терактам и их окружения».

Как сообщал Курсор, утром во вторник, 15 ноября, три израильтянина были убиты и еще три ранены в результате ножевого нападения и тарана автомобиля в районе поселения Ариэль.

По данным Армии обороны Израиля, палестинский террорист ранил ножом охранника возле входа в промышленный парк Ариэля. Затем он зарезал трех человек на ближайшей заправке и скрылся на предположительно украденной машине.

По словам медиков, террорист протаранил автомобили на шоссе 5, после чего вышел и ранил еще одного человека. Затем его застрелили силы безопасности.

Также Курсор информировал о том, что боевики ХАМАСа в Газе отпраздновали смертоносную террористическую атаку, в результате которой погибли три человека в городе Ариэль в Самарии. По своему обыкновению они раздавали на улицах выпечку и конфеты.

Накануне в сети было опубликовано новое видео того, как террорист в промышленной зоне Ариэля убил трех израильтян и ранил еще троих.