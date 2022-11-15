В Газе празднуют теракт, совершенный в Ариэле

В результате теракта три человека скончались от полученных травм, еще четверо находятся в больнице.

Боевики ХАМАСа в Газе празднуют сегодняшнюю смертоносную террористическую атаку, в результате которой погибли три человека в городе Ариэль в Самарии.

Об этом пишет Arutz Sheva.

По своему обыкновению они раздают на улицах выпечку и конфеты.

К слову, в обновленных отчетах СМИ террорист из Ариэля описывается как 18-летний Мухаммад Марад Сами Цуф, который жил в Кафр-Харесе.

Он имел израильское разрешение на работу (только для Ариэля) и работал на фабрике в промышленной зоне Ариэля, где производятся чистящие средства.

По словам высокопоставленного источника в полиции, весь теракт длился 20 минут.

«От первого удара ножом до обезвреживания террориста прошло двадцать минут», — сказал он.

Шай Алон, глава местного совета Бейт-Эля, призвал к новому подходу после сегодняшнего смертоносного террористического акта в Ариэле, Самария, в результате которого три человека погибли и еще трое получили ранения.

«Новое правительство должно немедленно внести изменения в нашу политику безопасности в Иудее и Самарии, — сказал он. — Пришло время попробовать что-то другое. Что-то жесткое, решительное и бескомпромиссное.

Ранее Курсор писал, что стала известна личность террориста, убившего трех израильтян в Ариэле.

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