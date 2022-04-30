Теракт в Ариэле: ответственность на себя взяли «Бригады мучеников Аль-Аксы»

Группировка позиционирует себя как боевое крыло ФАТХа. Заявление террористов появилось через несколько чесов после того, как был совершен теракт.

Примерно в 05:24 в сети начала распространяться информация о том, что ответственность за теракт в Ариэле взяла на себя группировка «Бригады мучеников Аль-Аксы».

Соответствующее видео боевики показали в сети. В нем один из боевиков зачитал заявление, в котором назвал теракт «героическим нападением».

Ролик активно распространяется в палестинских СМИ, а также на аккаунтах в социальных сетях, которые поддерживают деятельность террористов в Израиле.

#شاهد بيان كتائب شهداء الاقصى يتبنى عملية مستوطنة » أرئيل » pic.twitter.com/ij93OyXyFz — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) April 30, 2022

Напомним, что примерно в полночь на 30 апреля на западном въезде в Ариэль, Самария, двое неизвестных расстреляли охранника. Так, 20-летний молодой человек получил тяжелое ранение, после чего скончался. Бригада парамедиков МАДА не успела помочь ему. Предварительное расследование пришло к выводу, что стрельба велась из машины синего цвета марки Suzuki. Злоумышленники использовали автомат типа «Карл Густав».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что в долине реки Иордан осквернен памятник израильским солдатам.

Кроме того, Курсор писал, что в Дженине ликвидирован арабский террорист Ахмад Масад.

Еще напомним, что ХАМАС угрожает выпустить по Израилю 1111 ракет одновременно.