Теракт в Ариэле: в ЦАХАЛе озвучили новое заявление

ЦАХАЛ готовится снести дом террориста, убившего трех израильтян недалеко от Ариэля.

Рано утром в среду израильские военные готовятся к сносу дома палестинца, который днем ​​ранее осуществил смертоносный теракт недалеко от поселения города Ариэль в Самарии.

Во вторник утром 18-летний Мухаммед Суф устроил теракт в промышленном парке Ариэля и на близлежащем шоссе, убив троих и серьезно ранив еще троих.

Убитые — это Тамир Авихай, 50 лет, Михаил Ладыгин, 36 лет, и Мотти Ашкенази, 59 лет.

В среду, в предрассветные часы, израильские войска измерили дом Суфа — первый шаг перед его возможным сносом — в деревне Заяц, сообщили в Армии обороны Израиля.

«Картирование было проведено с целью изучения возможности сноса дома в соответствии с любым решением, которое будет принято», — заявили в ЦАХАЛе.

Израиль регулярно сносит дома палестинцев, обвиняемых в совершении смертоносных террористических атак, исходя из политики. Эффективность этой политики горячо обсуждается даже в израильских службах безопасности, в то время как правозащитники осуждают эту практику как несправедливое коллективное наказание.

Суф был застрелен солдатами и вооруженными гражданскими лицами примерно через 20 минут после начала буйства.

Армия обороны Израиля проверяет охранника на предмет того, что он не стрелял прямо в террориста, когда началась атака.

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