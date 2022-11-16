В США отреагировали на напряженную ситуацию в Иудее и Самарии

Госдепартамент США во вторник выразил тревогу в связи с всплеском убийств израильских и палестинских мирных жителей и призвал стороны принять меры для восстановления спокойствия.
«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ростом насилия в Иудее и Самарии», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы выражаем глубокие соболезнования семьям и близким израильских и палестинских гражданских лиц, включая детей, которые были убиты за последние 48 часов», — сказал Прайс в относительно редком заявлении, которое было опубликовано независимо от дневного брифинга для прессы несколькими часами ранее.
Прайс рассказал о теракте, который произошел во вторник в поселении Ариэль, в результате которого палестинский террорист убил трех израильтян и ранил еще троих.
В заявлении Госдепартамента не указывались какие-либо дополнительные убийства, но, по-видимому, также имелась в виду смерть 15-летней Фуллы Масламы, которая была убита во время предрассветного рейда возле Рамаллы в понедельник.
Обстоятельства происшествия до конца не выяснены. Армия обороны Израиля сообщила, что солдаты открыли огонь по автомобилю, который приближался к ним после того, как они подали ему сигнал остановиться.
Но свидетель сообщил Associated Press, что машина девушки не представляла очевидной опасности для израильских военнослужащих, некоторые из которых спрятались за линией припаркованных машин и не могли быть хорошо видны приближающемуся водителю.
Посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд написал в Твиттере, что он «потрясен трагическим убийством», и призвал Израиль провести «немедленное и тщательное расследование».
«Мы решительно осуждаем сегодняшнюю террористическую атаку», — сказал Прайс, добавив, что «в последнее время наблюдается резкий и тревожный рост числа погибших и раненых палестинцев и израильтян, в том числе многочисленных детей. Жизненно важно, чтобы стороны приняли срочные меры для предотвращения дальнейших человеческих жертв».
Ранее Курсор писал, что израильские правозащитные группы требуют США ввести санкции против Бен-Гвира и Смотрича.