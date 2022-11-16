В США отреагировали на напряженную ситуацию в Иудее и Самарии

Государственный департамент сделал относительно редкое заявление, в котором выразил соболезнования погибшим за последние 48 часов, подчеркивая теракт в Ариэле и призывая стороны восстановить спокойствие.

Госдепартамент США во вторник выразил тревогу в связи с всплеском убийств израильских и палестинских мирных жителей и призвал стороны принять меры для восстановления спокойствия.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ростом насилия в Иудее и Самарии», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы выражаем глубокие соболезнования семьям и близким израильских и палестинских гражданских лиц, включая детей, которые были убиты за последние 48 часов», — сказал Прайс в относительно редком заявлении, которое было опубликовано независимо от дневного брифинга для прессы несколькими часами ранее.

Прайс рассказал о теракте, который произошел во вторник в поселении Ариэль, в результате которого палестинский террорист убил трех израильтян и ранил еще троих.

В заявлении Госдепартамента не указывались какие-либо дополнительные убийства, но, по-видимому, также имелась в виду смерть 15-летней Фуллы Масламы, которая была убита во время предрассветного рейда возле Рамаллы в понедельник.