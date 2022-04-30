Теракт в Ариэле: выяснилось новое трагическое обстоятельство

Погибший охранник закрыл собой девушку-напарницу, с которой был половлен. Он погиб, но спас любимую. Поиски террористов, совершивших убийство, продолжаются.

Стали известны новые подробности теракта на въезде в Ариэль. Так, погибшему охраннику было 23 года. Он был обручен с девушкой-напарницей. Именно ее он закрыл собой от пуль террористов. Так, молодой человек пожертвовал жизнью ради невесты. Пара хотела пожениться уже в ближайшее время.

Что касается именно теракта, то боевики стреляли в упор из самодельных автоматов. Они хотели ворваться на пост. Погибшим парнем оказался студент Ариэльского университета из Бейт-Шемеша. Его девушка — уроженка юга страны. Девушка-охранница, потерявшая любимого, была в шоковом состоянии. Ее доставили в больницу «Барзилай» в Ашкелоне. Из-за пережитого ужаса она не могла сообщить сотрудникам ШАБАК подробностей произошедшего.

הפיגוע באריאל: המאבטח הגן בגופו על ארוסתו המאבטחת — ונורה למוות @Heller_shlomi pic.twitter.com/WiVd5WBwM2 — וואלה! (@WallaNews) April 30, 2022

Напомним, что примерно в полночь на 30 апреля на западном въезде в Ариэль, Самария, двое неизвестных расстреляли охранника.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что в долине реки Иордан осквернен памятник израильским солдатам.

Кроме того, Курсор писал, что в Дженине ликвидирован арабский террорист Ахмад Масад.

Еще напомним, что ХАМАС угрожает выпустить по Израилю 1111 ракет одновременно.