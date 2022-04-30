В сети появились жуткие подробности ночного теракта в Ариэле

Как рассказал высокопоставленный военнослужащий Армии обороны Израиля, боевики не использовали холодное оружие. Погибший охранник героически заслонил собой товарища от пуль.

Примерно в полночь на 30 апреля произошло нападение террористов на КПП в Ариэле. Погиб один охранник. 20-летний молодой человек заслонил своего товарища от пуль. Он получил множество несовместимых с жизнью ранений.

Об этом рассказал командир дивизии «Иудея и Самария» бригадный генерал Ави Блут. Военный сообщил, что боевики использовали только огнестрельное оружие. Ранее в СМИ распространялась информация, что также они могли применять ножи.

Генерал рассказал, что поисками боевиков занимаются бойцы бригады «Эфраим». Крмое того, силами элитного подразделения ЦАХАЛа «Дувдеван» уже проведено несколько арестов в лагере беженцев «Балата».

Также бойцы ЯМАСа проводят антитеррористическую операцию на севере Самарии.

Напомним, что примерно в полночь на 30 апреля на западном въезде в Ариэль, Самария, двое неизвестных расстреляли охранника. Так, 20-летний молодой человек получил тяжелое ранение, после чего скончался. Бригада парамедиков МАДА не успела помочь ему. Предварительное расследование пришло к выводу, что стрельба велась из машины синего цвета марки Suzuki. Злоумышленники использовали автомат типа «Карл Густав».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что в долине реки Иордан осквернен памятник израильским солдатам.

Кроме того, Курсор писал, что в Дженине ликвидирован арабский террорист Ахмад Масад.

Еще напомним, что ХАМАС угрожает выпустить по Израилю 1111 ракет одновременно.