Теракт в Холоне: в полиции сообщили новые подробности

Полиция опознала пожилую женщину, убитую в результате теракта в Холоне. Террорист покончил с собой, его нашел мужчина из Тель-Авива по дороге в синагогу.

Полиция подозревает, что террорист Муса Сарсур, убивший Шуламит Рэйчел Овадию (84 года) в Холоне, вчера после нападения отправился в Тель-Авив на автобусе, а позже покончил с собой на улице Бар-Кохба возле Дизенгоф-центра в самом центре Тель-Авива.

За последние две недели Сарсур дважды задерживался для допроса полицией в Холоне по подозрению в том, что он находился в Израиле нелегально.

В обоих случаях он был освобожден после того, как было установлено, что Сарсур въехал в Израиль по действующему разрешению на работу и ранее не имел полицейского досье, связанного с терроризмом.

Кроме того, силы ЦАХАЛа действовали во вторник вечером в Кафр-Сарте, чтобы арестовать и допросить пять человек, подозреваемых в причастности к теракту во вторник в Холоне, в результате которого погибла 84-летняя женщина.

Напомним, что во вторник днем ​​Сарсур убил Овадию возле строительной площадки, где работал Сарсур. Затем он скрылся с места происшествия.

Охота на Сарсура была начата во вторник вечером и отменена утром в среду после того, как полиция получила сообщение о том, что мужчина, направлявшийся в синагогу на утреннюю молитву в Тель-Авиве, обнаружил труп Сарсура.

Ранее редакция сообщала, что в Иерусалиме полиция готовится к массовым мероприятиям, что обусловлено угрозой терактов.